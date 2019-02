Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Trunkenheit im Verkehr

Sömmerda (ots)

Am 22.02.2019 um 23:30 Uhr wurde in Sömmerda, Frohndorfer Straße eine Pkw Opel Combo angehalten und kontrolliert. Bei dem 28 jährigen Fahrer wurde Alkohol in der Atemluft festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von 1,08 Promille. Anschließend wurde ein weiterer Test in der Polizeiinspektion Sömmerda durchgeführt, welcher einen Wert von 1,14 Promille ergab. Danach wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerscheins sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Polizeiinspektion Sömmerda

Telefon: 03634 336 0

E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell