Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Verletzte in Augenarztpraxis

Erfurt (ots)

Eine Augenarztpraxis am Erfurter Anger informierte heute Vormittag, gegen 10:10 Uhr, die Rettungsleitstelle darüber, dass mehrere Personen in der Praxis über Atemwegsreizungen klagten. Da unklar war, ob eine Substanz ausgetreten war, kam ein Großaufgebot der Feuerwehr und der Polizei zum Einsatz. Der Erfurter Anger wurde weiträumig um die Praxis abgesperrt. Aus einer Bäckerei wurden sieben Personen evakuiert. Insgesamt wurden 13 Personen im Alter von 40 bis 90 Jahren mit Atemwegsreizungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Dort werden sie vorsorglich behandelt. Darunter befinden sich neben Patienten auch Mitarbeiter der Praxis. Durch die Feuerwehr wurden in den Praxisräumen Messungen durchgeführt. Es konnten keine Substanz ermittelt werden, welche ursächlich für die Atemwegsreizungen war. Die Kriminalpolizei kam zur Tatortarbeit zum Einsatz. Die Absperrungen konnten gegen 12:00 Uhr wieder aufgehoben werden. Die Arztpraxis wurde vorsorglich für den heutigen Tag geschlossen. (JN)

