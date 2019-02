Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 19-Jährigen mit Joint erwischt

Erfurt (ots)

Die Polizei Erfurt konnte dank Zeugenhinweisen am Mittwoch einen 19-jährigen Mann ermitteln, der sich zunächst auf einer Bank am Lucas-Cranach-Platz einen Joint drehte und anschließend in einem Haus verschwand. Anhand der guten Personenbeschreibung war es möglich, den jungen Mann in seiner elterlichen Wohnung ausfindig zu machen. Nach einem Blick in seinen Rucksack entdecken die Beamten knapp ein Gramm Marihuana. In seinem Bett hatte er eine weitere geringe Menge Rauschgift versteckt. Auch auf dem Fensterbrett lagen Cannabissamen zum Keimen in einer Schale aus. Die Polizisten beschlagnahmten die Drogen und leiteten gegen den jungen Mann ein Strafverfahren ein. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell