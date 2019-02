Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alkoholfahrt

Erfurt (ots)

Mit einem Audi ist ein 41-Jähriger am frühen Donnerstagmorgen am Nissaer Weg in eine Verkehrskontrolle geraten. Da die Polizisten den Verdacht hatten, dass der Autofahrer Alkohol getrunken hatte, ließen sie ihn in das Alkoholmessgerät pusten. Der Wert ergab deutlich über ein Promille. Er musste seinen Führerschein an die Polizisten abgeben und mit zur Polizeidienststelle kommen. Dort wurde durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den Autofahrer wurde eine Strafanzeige gestellt. (CD)

