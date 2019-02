Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Pärchen ausgeraubt

Erfurt (ots)

Ein Pärchen im Alter von 28 und 33 Jahren erschien am Mittwochmorgen bei der Bundespolizei in Erfurt. Sie gaben an ausgeraubt worden zu sein. Zwischen 02:00 und 03:00 Uhr befanden sie sich in der Bahnhofstraße, als ein Unbekannter der 28-Jährigen plötzlich die Umhängetasche entriss. Als ihr 33-jähriger Begleiter zu Hilfe eilte, kamen zwei weitere Täter hinzu und schlugen den Mann. Er wurde dabei leicht verletzt. Die Täter erbeuteten neben der Umhängetasche, ein Mobiltelefon, sowie mehrere tausend Euro Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (0361/7443-1465) unter der Vorgangsnummer 51006 entgegen. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell