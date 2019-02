Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahndungstreffer

Sömmerda (ots)

Polizisten kontrollierten am Mittwochabend in der Weißenseer Straße von Sömmerda einen Radfahrer. Als die Beamten den Mann genauer anschauten, kam er ihnen bekannt vor. Ein Ladendieb hatte am gleichen Tag in einem Geschäft eine Jacke gestohlen. Die Personenbeschreibung passte auf den Mann. Eine Ausrede gab es für den 23-Jährigen nicht, denn er trug die gestohlene Jacke. Als die Beamten sein Fahrrad der Marke Cube überprüften stellte sich außerdem heraus, dass es vor einem Monat in Sömmerda gestohlen wurde. Die Jacke und das Fahrrad wurden sichergestellt und gegen den Mann Anzeige erstattet. (JN)

