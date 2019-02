Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 10.000 Euro Sachschaden und zwei Verletzte

Landkreis Sömmerda (ots)

10.000 Euro Sachschaden und zwei Verletzte - das ist die traurige Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich Mittwochmittag auf der B 4 ereignet hat. Eine 43-jährige Mazda-Fahrerin befuhr die Bundesstraße in Richtung Greußen. Sie beabsichtigte am Abzweig Schilfa links abzubiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste sie ihr Auto abbremsen. Eine 43-jährige Opel-Fahrerin, welche hinter ihr fuhr, bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Mazda auf. Durch den Aufprall wurde die Mazda-Fahrerin schwer verletzt. Die Opel-Fahrerin kam mit leichten Verletzungen davon. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sodass diese abgeschleppt werden mussten. Die Bundestraße war zeitweise voll gesperrt. Über einen Zeitraum von 1,5 Stunden war der Verkehr beeinträchtigt. (JN)

