Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ohne Führerschein, aber mit Drogen unterwegs

Erfurt (ots)

Den richtigen Riecher hatten am Mittwochabend Beamte der Erfurter Polizei. Gegen 22:30 Uhr hielten sie einen Renault-Fahrer in der Friedrich-Engels-Straße an. Eine Überprüfung des 39-jährigen Fahrers ergab, dass er keine Fahrerlaubnis hatte. Ein durchgeführter Drogentest zeigte außerdem ein positives Ergebnis an. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Mannes wurden die Beamten schnell fündig. Der 39-Jährige hatte eine geringe Menge Drogen bei sich. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und Anzeige erstattet. (JN)

