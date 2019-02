Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Pärchen versteckt Rauchgift

Erfurt (ots)

Ein Pärchen versuchte am Mittwochvormittag in der Erfurter Innenstadt die Polizei auszutricksen. Die Beamten wurden auf den 35-jährigen Mann und seine Freundin aufmerksam, da sie mit den Fahrrädern durch die Fußgängerzone fuhren. Zunächst versuchten sich die beiden einer Kontrolle zu entziehen. Erst als sich den beiden ein Streifenwagen in den Weg stellte, war ihre Fahrt beendet. Bei der Personenkontrolle versuchte der Mann ein Tütchen Rauschgift loszuwerden, indem er es auf den Boden warf und seine 24-jährige Begleiterin ihren Fuß darauf stellte. Dies entging den Polizeibeamten nicht. Sie stellten das Tütchen sicher und erstatteten Anzeige. (JN)

