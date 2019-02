Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Abgewürgter Motor löste Unfall aus - Erfurt

Erfurt (ots)

Das Abwürgen eines Motors hat am Dienstagmorgen auf der Straße Am Urbicher Kreuz zu einem Auffahrunfall geführt. Die 39-jährige Opel-Fahrerin hatte zunächst an der Auffahrt zu der Straße Am Herrenberg verkehrsbedingt anhalten müssen. Als sie losfahren wollte und dabei den Motor abwürgte, blieb das Auto stehen. Dies bemerkte ein 56-jähriger VW-Crafter Fahrer zu spät und fuhr auf den Opel auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (CD)

