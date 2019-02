Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei sucht nach Unfall Rentnerin mit Rollator und Zeugen - Erfurt

Erfurt (ots)

Eine Zeugin meldete sich am Dienstagnachmittag bei der Erfurter Polizei und gab zu Protokoll, dass sie gegen 13 Uhr in der Rudolstädter Straße einen rücksichtslosen Autofahrer beobachtet hatte, der kurz zuvor eine ältere Dame angefahren hat. Ob die Seniorin, die mit einem Rollator unterwegs war und durch den Zusammenstoß stürzte verletzt ist, konnte die Frau nicht sagen. Die Zeugin sah aber, dass die Dame ein bis zwei Meter weit geschleudert wurde. Der unbekannte Autofahrer stoppte kurz und fuhr davon, ohne der Rentnerin zu helfen. Die Erfurter Polizei sucht nun die ältere Dame mit dem Rollator, sowie den Autofahrer. Hinweise bitte an den Inspektionsdienst Erfurt-Süd, unter Tel. 0361/ 7443-0. (JS)

