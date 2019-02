Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mischpult aus Keller verschwunden - Erfurt

Erfurt (ots)

Verschiedene Musiktechnik wurde aus einem Keller in der Schlüterstraße gestohlen. Der 29-jährge Eigentümer stellte am Dienstagabend die Beschädigung an der Kellertür fest und sah, dass ihm ein DJ-Mischpult, Kopfhörer und auch Kabel aus dem Kellerraum fehlten. Der Wert der Musiktechnik wird auf rund 3.500 Euro geschätzt. Der Eigentümer war letztmalig am 08.02.19 in seinem Keller, so dass sich der Tatzeitraum über eine Woche erstreckt. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Nord, unter Tel. 0361/ 7840-0, unter Angabe der Vorgangsnummer 50363 entgegen. (CD)

