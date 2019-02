Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Über 1,6 Promille bei Autofahrerin - Erfurt

Erfurt (ots)

Beamte des Inspektionsdienstes Erfurt-Nord stoppten am späten Dienstagabend in Erfurt-Stotternheim eine 66-jährige VW Beetle-Fahrerin, die unter Alkoholeinfluss stand. Der Test mit dem Alkoholmessgerät zeigte einen Wert von über 1,6 Promille an, so dass sie ihr Auto stehen lassen und sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Gegen die 66-Jährige wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell