Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dreiste Räderdiebe - Erfurt

Erfurt (ots)

Verärgert war ein 45-jähriger Autobesitzer am Dienstag in Büßleben, als er frühmorgens zu seinem Audi A 6 kam. Sein Auto stand aufgebockt auf dem Parkplatz und ein Hinterrad mit Leichtmetallfelge fehlte. Er hatte das Auto am späten Vorabend auf dem Parkplatz "Bei den Froschäckern" geparkt. Ein 32-jähriger Autobesitzer hatte am gleichen Morgen auch das Pech, dass ihm ein Hinterrad seines VW-Golf gestohlen wurde. Er fand seinen Wagen auf einem Parkplatz am Berliner Platz ebenfalls auf Steine aufgebockt vor. Der Wert der Räder wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird noch geprüft. (CD)

