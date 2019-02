Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sattelzugmaschine in Brand geraten

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Erfurt/Stotternheim (ots)

In Erfurt-Stotternheim mussten am Dienstagnachmittag Polizei und Feuerwehr zum Einsatz kommen. Auf einem Firmengelände war eine Sattelzugmaschine in Brand geraten. Der 42-jährige Lkw-Fahrer wurde vom Feuer überrascht, als er in der Fahrerkabine schlief. Bei dem Versuch den Brand zu löschen erlitt der Mann leichte Brandverletzungen. Das Führerhaus brannte völlig aus. Die Feuerwehr konnte das Feuer schließlich löschen und ein Übergreifen der Flammen auf den Auflieger verhindern. Zur Brandursache wird gegenwärtig noch ermittelt. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell