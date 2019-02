Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto fuhr mit falschen Kennzeichen - Erfurt

Erfurt (ots)

Während einer Streifenfahrt ist Beamten des Inspektionsdienstes Erfurt-Süd am Montagabend ein Mitsubishi aufgefallen, bei dem die Kennzeichen entstempelt waren. Sie hielten den Pkw-Fahrer auf der Konrad-Zuse-Straße an. Die Überprüfung der Kennzeichen ergab, dass diese an ein anderes Fahrzeug gehörten und der Mitsubishi nicht zugelassen war. Sie stellten die Kennzeichen sicher und erstatteten gegen den 64-jährigen Fahrer mehrere Anzeigen. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell