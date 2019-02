Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vier Kellereinbrüche - Erfurt

Erfurt (ots)

Gleich vier Keller haben unbekannte Einbrecher in der Karlstraße aufgesucht und die Türen aufgebrochen. Am Montagnachmittag stellte zunächst einer der Geschädigten an seinem Keller die aufgebrochene Tür fest und informierte die Polizei. Kurz darauf bemerkte man, dass noch drei weitere Keller von den Tätern aufgesucht worden. Aus den Kellern fehlten ein Rennrad und Mountainbike. Den Zugang zu dem Keller verschafften sich die Täter durch eine Außentür, welche sie aufbrachen. Der Sachschaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt. Zum Wert der gestohlenen Fahrräder liegen der Polizei bislang noch keine Angaben vor. (CD)

