Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand in Wohnhaus - Erfurt

Erfurt (ots)

Im Ortsteil Erfurt-Schmira ist am Montagnachmittag in einem Wohnhaus ein Brand ausgebrochen. Zum Glück bemerkten Nachbarn noch rechtzeitig die starke Rauchentwicklung und schlugen Alarm. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden, so dass ein Übergreifen des Feuers verhindert wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Brand durch eine eingeschaltete Herdplatte in der Küche verursacht, die von den Bewohnern vergessen wurde auszuschalten. Dadurch kam es zur Entzündung einer Dunstabzugshaube über dem Herd. Die Bewohner befanden sich nicht zu Hause, so dass glücklicherweise auch niemand verletzt wurde. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor. (CD)

