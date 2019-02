Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 61-jährige Autofahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Erfurt (ots)

In Erfurt hat sich heute Mittag ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 61-jährige Opel-Fahrerin schwer verletzt wurde. Die Opel-Fahrerin war auf der Alfred-Hess-Straße in Richtung Steigerstraße unterwegs, als ein VW aus der Hochheimer Straße gefahren kam und gegen den Opel prallte. Ersten Erkenntnissen zufolge, hatte der aus der Seitenstraße kommende VW-Fahrer den Opel zu spät gesehen. Durch den Aufprall verlor die Opel-Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, so dass der Opel gegen eine Grundstücksmauer und einen Zaun fuhr. Der Opel kippte dabei um und blieb auf der Seite liegen, so dass die Fahrerin eingeklemmt und erst durch den Einsatz der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden konnte. Sie musste ins Klinikum gebracht werden. (CD)

