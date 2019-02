Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wer kennt diesen Mann?

Erfurt (ots)

Am 01.10.2018 wurde in der Commerzbankfiliale am Juri-Gagarin-Ring zwischen 18:45 Uhr bis 18:50 Uhr einem 42-jährigem die Geldbörse gestohlen. Der Mann hatte sein Portemonnaie an einem Automaten liegen gelassen. Der Unbekannte nutzte die Gelegenheit und stahl die Börse mit persönlichen Dokumenten und über 500 EUR Bargeld. Hinweise zu dem Mann unter Angaben folgender Nummer: ST/0318920/2018 nimmt der ID Süd unter der Rufnummer: 0361/ 7443-0 entgegen. (JS)

