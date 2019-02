Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrer gegen Auto gefahren und geflüchtet - Erfurt

Erfurt (ots)

Etwa 1.500 Schaden hat ein Radfahrer am Sonntag bei einem Verkehrsunfall auf einem Wirtschaftsweg der Stotternheimer Straße verursacht. Der unbekannte Radfahrer war gegen 17:30 Uhr mit einem dunklen Damenfahrrad in Richtung R.-Hegelmann-Straße gefahren. Da seine Fahrweise sehr unsicher war, hielt ein 71-jähriger Autofahrer im Gegenverkehr vorsorglich mit seinem Opel am rechten Fahrbahnrand an. Als sich der Radfahrer an dem haltenden Auto vorbeifahren wollte, verlor der Radfahrer die Kontrolle über sein Rad und stieß mit dem Fahrrad gegen das Auto, so dass die Fahrerseite beschädigt wurde. Der Autofahrer sprach den Radfahrer daraufhin an und bemerkte, dass dieser offensichtlich stark unter Alkoholeinfluss stand. Ohne seine Personalien zu hinterlassen, flüchtete der Radfahrer in Richtung An der Lache. Der Radfahrer war südländischen Typs, trug einen dunkelgrünen Anorak mit Pelzapplikationen und eine dunkle Hose. Er sprach nur wenig deutsch. Die Polizei sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall gesehen haben und Angaben zu dem Fahrradfahrer machen können. Hinweise bitte unter Angabe der Vorgangsnummer 48063 an den Inspektionsdienst Erfurt-Nord, unter Tel. 0361/ 7840-0. (CD)

