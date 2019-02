Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rolex Taschenuhr aus Wohnung gestohlen - Erfurt

Erfurt (ots)

In der Braunstraße sind Unbekannte am Sonntagabend in eine Wohnung eingebrochen. Um in die Wohnung zu gelangen beschädigten sie eine Terrassentür und durchsuchten sämtliche Zimmer. Der Bewohner war nicht zu Hause. Allerdings bemerkten Nachbarn, dass in die Wohnung eingebrochen wurde. Die Täter müssen im Zeitraum zwischen 18:00 und 20:15 Uhr in die Wohnung gelangt sein und Bargeld sowie eine "Rolex"- Armbanduhr gestohlen haben. Vermutlich flüchteten die Täter über einen Hinterhof in Richtung Ilversgehofener Platz. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise zu den Tätern geben? Hinweise bitte unter Angabe der Vorgangsnummer 48135 an den Inspektionsdienst Erfurt-Nord, unter Tel. 0361/ 7840-0. (CD)

