Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Von Sonne geblendet und Verkehrsunfall verursacht - Erfurt

Erfurt (ots)

Ein Autofahrer ist am Samstagmorgen auf der Clara-Zetkin-Straße so stark von der Sonne geblendet worden, dass er mit seinem VW Golf von der Fahrbahn auf den Gehweg abkam. Sein Auto stieß dabei mit einem geparkten Nissan zusammen, der aufgrund des Aufpralls auf einen Peugeot in der Parkreihe geschoben wurde. An allen Autos entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand. (CD)

