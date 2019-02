Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrer mit Drogen gestellt - Erfurt

Erfurt (ots)

Ein Radfahrer ist Beamten des Inspektionsdienstes Erfurt-Süd am frühen Samstagmorgen auf der Leipziger Straße aufgefallen, da die Beleuchtung an seinem Fahrrad nicht eingeschalten war. Sie kontrollierten daraufhin den 33-jährigen Fahrer, der vermutlich ahnte, dass er Schwierigkeiten bekam. Er händigte freiwillig rund zehn Gramm Marihuana an die Polizisten aus, welche er bei sich führte. Ganz unbekannt war der 33-Jährige den Beamten nicht. Er war bereits in der Vergangenheit u.a. wegen Raub- und Körperverletzungsdelikten in Erscheinung getreten. Wegen des erneuten Verstoßes wurde gegen ihn Anzeige erstattet. Die Drogen stellten die Polizisten sicher. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell