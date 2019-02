Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 50-Jähriger auf frischer Tat gestellt

Erfurt (ots)

In Erfurt Melchendorf ging in der vergangenen Nacht ein Müllcontainer in Flammen auf. Ein unbekannter Täter hatte ihn in Brand gesetzt. Eine Zivilstreife konnte wenige Stunden später einen 50-jährigen Mann beobachten, welcher versuchte eine Restmülltonne anzuzünden. Der alkoholisierte Mann war der Polizei bereits wegen ähnlicher Straftaten bekannt. Er wurde in Gewahrsam genommen. Ob der Mann auch für den ersten Brand verantwortlich ist, wird gegenwärtig geprüft. (JN)

