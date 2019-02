Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertige Werkzeugmaschinen aus Pkw entwendet - Zeugenaufruf

Erfurt (ots)

Im Zeitraum von Samstagmittag bis Sonntagmorgen wurden aus einem Pkw in der Gisperslebener Straße diverse hochwertige Werkzeugmaschinen im Gesamtwert von ca. 6400 Euro entwendet. Der unbekannte Täter gelangte in den Fahrzeuginnenraum ohne Schaden zu verursachen. Ein namentlich bekannter Zeuge konnte eine männliche Person beobachten, wie diese auf dem Beifahrersitz des Pkw saß. Der Mann entfernte sich jedoch vor dem Eintreffen der Polizeibeamten auf einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Inwieweit diese Person mit dem Diebstahl in Verbindung gebracht werden konnte, kann derzeit nicht gesagt werden. Relevante Hinweise zum Tatgeschehen können an den Inspektionsdienst Erfurt-Nord gerichtet werden. (MK)

