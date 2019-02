Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrzeug mit Sprühfarbe beschädigt

Sömmerda (ots)

Am 16.02.19 gegen 17:30 Uhr wurde ein Fahrzeug in der Schallenburger Straße (Sömmerda) von unbekannten Tätern, mittels Sprühfarbe (silber) beschädigt. Hier wurden auf dem Lack sowie an den Scheiben des Fahrzeuges Schäden verursacht. Es entstdand eine Sachschaden von ca. 500EUR.

Hinweise zu Tätern bitte an die Polizeiinspektion Sömmerda.

