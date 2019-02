Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsschild unter dem Arm getragen

Erfurt (ots)

Eine Funkwagenbesatzung des Inspektionsdiensts Erfurt Süd konnte am Sonntagmorgen gegen 1:35 Uhr im Dalbergsweg eine männliche Person feststellen, die mit einem Verkehrsschild unterm Arm unterwegs war. Als der Täter den Streifenwagen erblickte, drehte er seinen Körper so von den Beamten weg, damit diese das Schild (Umleitungsschild) nicht mehr sehen sollten. Die Person wurde daraufhin angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Zu seiner Verteidigung gab er an, dass Schild kurz zuvor gefunden zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls. (DS)

