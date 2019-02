Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Nicht einmal der Kinderwagen ist vor Dieben sicher

Erfurt (ots)

Während ein junges Paar mit ihrem Kind am Freitagabend ihren Einkauf erledigte, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in ein Mehrfamilienhaus im Erfurter Norden und entwendeten den im Flur abgestellten Kinderwagen der Familie. Der Wagen war fast neu und hatte einen Wert von mehr als 400EUR. Zeugen, die Angaben zur Tat selbst machen können oder denen ein Kinderwagen zum Kauf angeboten wurde, werden gebeten sich mit der Polizei Erfurt-Nord in Verbindung zu setzen. (CP)

