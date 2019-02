Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unerwünschter Gast verletzt Sicherheitsdienst

Erfurt (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es vor einer Gaststätte in der Erfurter Innenstadt zum Angriff auf einen Türsteher. Nach Angaben von Zeugen hatte der Störenfried zuvor andere Gäste belästigt und sollte der Örtlichkeit verwiesen werden. Die Person zeigte sich hierüber derart aufgebracht, dass er dem Sicherheitsdienst ins Gesicht schlug und ihn bedrohte. Der Geschädigte erlitt hierdurch Gesichtsverletzungen sowie Beschädigungen an seiner Brille. (CP)

