Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drogenfahrt bei Geschwindigkeitskontrolle festgestellt

Schloßvippach (ots)

Am 15.02. führten Beamte der PI Sömmerda eine Geschwindigkeitskontrolle in Schloßvippach durch. Hierbei wurden sieben Verstöße geahndet. Bei der Kontrolle wurde bei einem Fahrer festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Cannabis und Amphetamin sein Fahrzeug führt. Die Beamten ordneten bei ihm eine Blutentnahme an und untersagten im die Weiterfahrt. Es wurde Anzeige gegen ihn erstattet.

