Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radler verschwunden - Erfurt

Erfurt (ots)

Nach zwei Fahrradfahrern sucht die Erfurter Polizei. Gestern Morgen kam es in Gispersleben zu einem Verkehrsunfall. Ein Radfahrer war gegen 09.15 Uhr in der Paul-Schneider-Straße gegen einen Mercedes Vito gefahren und beschädigte dabei Scheinwerfer und Stoßstange des Fahrzeuges. Der Unbekannte flüchtete ohne seine Personalien zu hinterlassen. Auch in der Vilniuser Straße flüchtete ein Radfahrer nach einem Verkehrsunfall. Der Unbekannte hatte die Vorfahrt missachtet und stieß seitlich mit einem BMW zusammen. Der Radfahrer stürzte auf die Motorhaube. Ob er sich Verletzte ist unbekannt, dass Auto wurde beschädigt. Nach dem Zusammenstoß radelte der Mann davon. Hinweise zu beiden Unfällen nimmt der Inspektionsdienst Erfurt Nord entgegen, Telefon 0361/ 78400.(JS)

