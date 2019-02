Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Angezündet - Erfurt

Erfurt (ots)

Ein brennendes Auto wurde gestern Morgen gegen 04.45 Uhr in der Neuwerkstraße festgestellt. Der Motorraum eines Subaru brannte, dadurch wurde auch die Fahrgastzelle in Mitleidenschaft gezogen. Der Spurenlage nach zu urteilen, wird ein technischer Defekt ausgeschlossen, dass Auto wurde in Brand gesetzt. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Der Schaden wird auf 2500 EUR geschätzt, verletzt wurde niemand. (JS)

