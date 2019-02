Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Datschen eingebrochen - Erfurt

Erfurt (ots)

In der Kleingartenanlage "Am roten Hof" in Bischleben brachen Diebe in eine Datsche ein. Die ungebetenen Gäste verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gartenhäuschen und beschädigten außerdem noch einen Bewegungsmelder. Neben einem Couchtisch stahlen die Diebe zwei Fernsehgeräte, Bettwäsche und eine Modelautosammlung. Der Wert der Beute beträgt über 1000 EUR. Auch in der "Heckenrose" trieben sich Diebe umher. Sie brachen in eine Parzelle ein und hatten es auf Werkzeuge abgesehen. So verschwanden Winkelschleifer und Akkubohrer. (JS)

