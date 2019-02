Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zechprellerin unterwegs - Erfurt

Erfurt (ots)

In Erfurt ist heute die stadtbekannte Zechprellerin unterwegs gewesen. Die Frau hatte es sich in einer Gaststätte in der Gotthardtstraße schmecken lassen. Die Mitarbeiter erkannten die Frau offensichtlich und fragten sie bei der Bestellung, ob sie auch bezahlen könne. Sie bejahte und orderte Speisen im Wert von knapp 30 EUR. Rührei, Croissants, Säfte und Salami Baguette ließ sie sich schmecken. Um ihr Menu abzurunden bestellte sie noch einen Wein, das Personal wollte aber zuvor den Betrag für das verspeiste Mahl haben. Da flog der Schwindel auf. Bezahlen konnte die Frau wie immer nicht. Die 51-Jährige war dieses Jahr bereits zum vierten Mal in Erfurt unterwegs. (JS)

