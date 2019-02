Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrüche - Erfurt

Erfurt (ots)

Erneut brachen Diebe in Erfurt in Keller ein. In der Ernst-Schneller-Straße stahlen sie aus einer Kellerbox ein Fahrrad im Wert von über 1000EUR. Zwei weitere Kellertüren versuchten sie ebenfalls aufzubrechen, scheiterten aber. Auch in der Tulpenstraße machten sich Diebe an einer Kellertür zu schaffen und knackten das Vorhängeschloss. Ob etwas gestohlen wurde, ist nicht bekannt. In Melchendorf versuchten ungebetene Gäste eine Wohnungstür aufzubrechen. Glücklicherweise gelang dies nicht, der entstandene Schaden ist marginal. (JS)

