Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erwischt - Erfurt

Erfurt (ots)

Gestern Abend wurde am Wiesenhügel ein 32-jähriger Dieb beim Stehlen erwischt. Im einen Discounter stahl der Mann Süßigkeiten und Elektronikartikel im Wert von knapp 35 EUR. Als der Mann in dem Geschäft von einer Mitarbeiterin angesprochen wurde, behauptete er die Sachen in einer anderen Filiale erworben zu haben. Einen Kassenbon konnte der Dieb natürlich nicht vorzeigen. (JS)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell