Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wendemanöver schiefgegangen - Erfurt

Erfurt (ots)

Nachdem ein Mercedes-Vitofahrer am Dienstagabend in Erfurt-Melchendorf, in der Straße In der Wiese verzweifelt eine Parkmöglichkeit gesucht hatte, entschloss sich der 28-Jährige mit seinem Fahrzeug zu Wenden. Der Mercedes stieß dabei gegen einen parkenden VW-Polo, so dass an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Die Halterin des VW-Polos wurde durch die Polizei über den Verkehrsunfall informiert. (CD)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell