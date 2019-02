Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Festnahme nach Drogengeschäft - Erfurt

Erfurt (ots)

In Erfurt haben Polizeibeamte der Einsatzunterstützung am Dienstag einen 33-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der zuvor mit Drogen handelte. Der aus Somalia stammende Mann wurde am frühen Abend von einer Zivilstreife in der Trommsdorffstraße gestellt, nachdem er an einen 28-jährigen Tunesier Drogen übergeben hatte. Bei der Durchsuchung des 33-Jährigen wurden über sieben Gramm Marihuana, welches bereits verkaufsfertig abgepackt war und auch Bargeld sichergestellt. Der jüngere Mann hatte ebenfalls abgepacktes Marihuana, in einer Menge von über drei Gramm bei sich. Gegen die beiden Männer wurden Anzeigen wegen Drogenbesitz und Drogenhandel erstattet. (CD)

