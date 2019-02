Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wäschediebe - Erfurt

Erfurt (ots)

Eine böse Überraschung erlebte am Dienstagnachmittag eine 23-Jährige Erfurterin. Die Frau hatte im Keller eines Mehrfamilienhauses Wäsche gewaschen. Unbekannte nutzten ihre Abwesenheit und brachen den Keller auf und gelangten so in den Waschraum und zu der dortigen Waschmaschine. Die Diebe stahlen die volle Waschladung der 23-Jährigen und gelangten so an Bekleidung im Wert von über 400 EUR. (JS)

