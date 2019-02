Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrraddiebstähle aus Kellern - Erfurt

Erfurt (ots)

Am Jakob-Kaiser-Ring ist aus einem Fahrradkeller ein Fischer E-Bike im Wert von 1.300 Euro verschwunden. Der 49-jährige Besitzer hatte das Fahrrad abgeschlossen abgestellt. Wie der Dieb in den Keller gelangte, ist bislang ungeklärt. Die Tür blieb bei dem Diebstahl zumindest unbeschädigt. Auch in der Veilchenstraße wurden Diebe fündig. Sie verschafften sich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus und brachen in dem dortigen Keller zwei Kellerboxen auf. Zwei Mountainbikes und ein E-Bike im Gesamtwert von knapp 5000EUR ließen die Langfinger mitgehen. Ähnlich erging es einer 45-jährigen Frau am Nachmittag in der Mühlhäuser Straße. Sie stellte fest, dass ihr aus dem Hausflur im Erdgeschoss zwei Fahrräder fehlten, obwohl die Haustür immer verschlossen war. Die beiden Räder, ein schwarzes Bulls und ein blau-weißes Giant, haben einen Wert von insgesamt 1.500 Euro. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell