Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Jugendliche bei Auseinandersetzung verletzt - Sömmerda

Erfurt (ots)

Eine besorgte Frau informierte am Dienstagnachmittag gegen 16:00 Uhr die Polizei, nachdem sie am Böblinger Platz in Sömmerda eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen beobachtet hatte. Die Beamten waren innerhalb kurzer Zeit vor Ort. Die Gruppe hatte sich inzwischen aufgelöst, so dass die Polizisten zunächst das Umfeld absuchten, um die Jugendlichen ausfindig zu machen. Sie ermittelten in dem Wohngebiet einen 14-jährigen Tatverdächtigen, der an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein soll. Vermutlich war ein Streit der Auslöser der Auseinandersetzung, bei der ein 17-jähriges Mädchen und ein 14-jähriger Junge leicht verletzt wurden. Beide Verletzte wurden angetroffen, so dass ein Rettungswagen zum Einsatz kam. Die Polizei stellte auch einen Baseballschläger sicher. Die näheren Tatumstände zum Tathergang werden derzeit noch ermittelt. Zeugen, die weitere Angaben zum Tathergang machen können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sömmerda, Tel. 03634/ 336-0 zu melden. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell