Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Gartenlaube

Sömmerda (ots)

In der Zeit vom 07.02.2019, 15:30 Uhr bis 09.02.2019, 16:15 Uhr drangen unbekannte Täter in drei Gartenlauben in der Kleingartenanlage "An der Salzstraße" in Sömmerda ein. Es wurden jeweils die Türen aufgebrochen und das Innere durchwühlt. Beute konnte durch die Täter nicht gemacht werden. An den drei Gartenlauben wurde ein Sachschaden von ca. 500 Euro hinterlassen.

