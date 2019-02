Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Weißensee (ots)

Am 09.02.2019 in der Zeit von 09:00 Uhr - 11:30 Uhr stieß ein unbekanntes Fahrzeug gegen den Pkw VW Golf eines 52 jährigen. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro. Als Unfallort kommen der Parkplatz des Norma-Marktes, der Parkplatz des Diska-Marktes oder die Friedrich-Barth-Straße in Weißensee in Frage.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Polizeiinspektion Sömmerda

Telefon: 03634 336 0

E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell