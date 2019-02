Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tagesschnellster mit 76 km/h

Erfurt (ots)

Am 08.02.2019, in der Zeit von 22:30 Uhr bis 00:30, Uhr führten die Polizeibeamten des Inspektiondienstes Erfurt Nord in der Schlüterstraße eine Geschwindigkeitskontrolle durch. In der Zeit befuhren ca. 200 Fahrzeuge die Schlüterstraße in Richtung Talkonoten. In der dort befindlichen 30 km/h Geschwindigkeitsbeschränkung wurden 33 Fahrzeugführer bei einer Überschreitung festgestellt. Der Spitzenreiter befuhr den Streckenabschnitt mit 76 km/h. Er muss nun mit einem Monat Fahrverbot und einer Geldbuße rechnen.(RGK)

