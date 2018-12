LPI-EF: Radfahrer hatte über 2 Promille

Erfurt (ots) - Durch seine unsichere Fahrweise fiel ein Radfahrer am frühen Samstagmorgen Polizisten in der Rudolfstraße von Erfurt auf. Er fuhr beim Überqueren der Straße beinahe gegen ein Auto. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von über 2,2 Promille an. Das Fahrrad musste er stehen lassen. An einer Blutentnahme kam der 47-Jährige nicht vorbei. Zudem wurde gegen ihn Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet. (CD)

