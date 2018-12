LPI-EF: Kunstdieb schlägt in Keller zu

1 weiterer Medieninhalt

Erfurt (ots) - Auf vier Bilder haben es unbekannte Täter in einem Keller in der Hermann-Brill-Straße abgesehen. Sie brachen gewaltsam in den Keller des Mehrfamilienhauses ein und fanden dort die Kunstwerke im Wert von insgesamt 300 Euro. Auf drei hochwertigen Kunstdrucken waren Tulpen abgebildet. Diese waren in Holzrahmen gefasst und ca. 50 x 70 cm groß. Bei dem vierten Bild handelt es sich um ein handgemaltes Ölbild mit einer abgebildeten Landschaft, welche in einem alten Holzrahmen gefasst und ca. 80 x 60 cm groß war. Die Täter müssen im Zeitraum vom 05.12. bis zum 08.12.2018 den Diebstahl begangen haben. Wer kann Hinweise zum Verbleib der Bilder machen und Hinweise zu den Tätern geben? Hinweise richten Sie bitte unter Angabe der Vorgangsnummer 3-030666 an den Inspektionsdienst Erfurt-Süd, Tel. 0361/ 7443-0. (CD)

