LPI-EF: Ladendieb zur Flucht verholfen

Erfurt (ots) - Inmitten des Einkaufgetümmels ist am Samstag in einem Einkaufscenter in Erfurt-Linderbach ein Ladendetektiv auf einen Mann aufmerksam geworden. Dieser hatte unter der Jacke Bekleidung, Pflegeartikel und einen Lautsprecher versteckt und beabsichtigte, ohne zu bezahlen, den Markt zu verlassen. Der Detektiv stellte den Mann zur Rede und forderte ihn auf, mit in ein Büro zu kommen. Auf dem Weg dorthin stellte sich ein zweiter Mann in den Weg. Es kam zum Handgemenge und der Mann schlug auf den Detektiv ein. Der Detektiv erlitt dadurch leichte Verletzungen. Beide Männer ergriffen die Flucht und verließen den Markt. Der Polizei liegt folgende Personenbeschreibung der Täter vor. Der erste Täter war ca. 30 bis 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, sehr schlank, hatte kurze schwarze Haare und trug eine graue Arbeitshose mit auffälligen orangefarbenen Reißverschlüssen. Er trug schwarze Turnschuhe der Marke "New Balance" und eine braun/schwarze Winterjacke. Der zweite Täter war ebenfalls ca. 30 bis 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kräftig und muskulös und trug komplett schwarze Kleidung. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 3-030675 beim Inspektionsdienst Erfurt-Süd, Tel. 0361/ 7443-0 zu melden. (CD)

