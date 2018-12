LPI-EF: Spiegeldiebe unterwegs

Sömmerda (ots) - Diebe hatten es am Wochenende in der Albert-Schweitzer-Straße von Sömmerda auf einen Ford Kuga abgesehen. Der 47-jährige Besitzer hatte seinen Wagen am Samstagnachmittag dort abgestellt. Als er am Folgetag mit seinem Auto wegfahren wollte, bemerkte er den Diebstahl von zwei Spiegelgläsern. Unbekannte Diebe hatten die Gläser der beiden Außenspiegel fachmännisch entfernt, ohne dabei Schaden zu verursachen. Der Wert der Gläser beläuft sich auf 400 Euro. (CD)

