LPI-EF: E-Bike aus Keller gestohlen

Erfurt (ots) - Der Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes wurde am Sonntag der Polizei angezeigt. Der Besitzer hatte das blaue E-Bike Flyer, vom Typ Upstreet, in seinem Keller in der Peter-Cornelius-Straße abgestellt. Die Diebe knackten am Wochenende die Tür zum Kellerraum und gelangten somit an das Fahrrad im Wert von 5.000 Euro. (CD)

